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سموتريتش يهاجم رئيس المخابرات المستقيل

الأربعاء 24 أبريل 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم رئيس المخابرات المستقيل



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس المخابرات العسكرية المستقيل اللواء أهارون حليفه، بسبب فشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وفي منشور على "فيسبوك" قال سموتريش إن حليفه استخدم بحرا من الكلمات النبيلة، لكنه لم يتحمل أي مسؤولية... عدم الاعتراف بالأخطاء، والاعتراف بالفشل وأسبابه".

كما أعرب عن غضبه من حليفه لدعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كان من المناسب أو غير المناسب تشكيل لجنة تحقيق حكومية... أعلم أن هذا ليس من شأن ضابط يرتدي الزي الرسمي".


كما هاجم سموتريش "التعتيم الكبير والخطير للخطوط الفاصلة بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي وتعالي المسؤولين العسكريين تجاه القادة السياسيين".

وقال إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "لا يمكنه تعيين خليفة له لأنه جزء من الفشل والمسؤولية عنه".

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