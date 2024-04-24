  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دعوات لاستخدام الحرس الوطني في قمع الطلاب المناهضين لإسرائيل بالجامعات الأمريكية

الأربعاء 24 أبريل 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لاستخدام الحرس الوطني في قمع الطلاب المناهضين لإسرائيل بالجامعات الأمريكية



واشنطن/سما/

دعا سيناتوران من الكونغرس الأمريكي لاستخدام وحدات “الحرس الوطني” للتصدي لطلاب مناهضين لإسرائيل في جامعة كولومبيا بنيويورك.
وفي رسالة من السيناتور الجمهوري جوش هولي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ادعى أن طلاب جامعة كولومبيا يشكلون “خطرا على الطلاب اليهود الأمريكيين” بسبب التظاهرات المناهضة لإسرائيل.
ووصف هولي التظاهرات في الجامعة بأنها “معادية للسامية”.
ودعا هولي، بايدن إلى تحريك الحرس الوطني واستخدام الإجراءات الضرورية الأخرى لضمان سلامة يهود أمريكا الطلاب منهم والمواطنين.
من جانبه، زعم السيناتور الجمهوري توم كوتن في منشور له على منصة إكس أنه يجب وقف “البوغروم” الجديد في جامعة كولومبيا.
و”البوغروم”، تسمية روسية الأصل تدل على شكل من أشكال الشغب الموجه ضد جماعة معينة، سواء كانت عرقيه أو دينية أو غيرها.

وأكد كوتن أنه إذا لم يرسل عمدة نيويورك الشرطة، ولم يحرك حاكم ولاية نيويورك وحدات الحرس الوطني للتدخل في المظاهرات، فإنه يرى أن بايدن يتحمل مسؤولية تفريق المتظاهرين.
وسبق أن أدان بايدن التظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات لا سيما جامعة كولومبيا.
وقال الثلاثاء “أدين التظاهرات المعادية لليهود ووضعت برنامجا لمواجهتها. وأدين أيضا أولئك الذين لا يفهمون وضع الفلسطينيين”.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : لدينا 30 ضابطاً إسرائيلياً والسنوار تفقد مناطق اشتباكات والتقي مقاتلي الحركة

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

من هي رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك التي وشت بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين؟

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-24_14-58-12

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

GL7fbp2WoAEHRSe

غالانت يزعم: نصف قادة حزب الله الميدانيين تمت تصفيتهم والفترة القادمة حاسمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية