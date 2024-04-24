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“العفو الدولية”: إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” في غزة بذخائر أمريكية

الأربعاء 24 أبريل 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
“العفو الدولية”: إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” في غزة بذخائر أمريكية



لندن/سما/

 قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت “جرائم حرب” في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.

جاء ذلك في منشور له الأربعاء على منصة “إكس”، تعقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، بينها 61 مليار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل.

وأشار إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية، تؤكد على ارتكاب الجيش الإسرائيلي “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

وأضاف أوبراين: “لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب”.

كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الذين رفضوا التصويت لصالح مشروع قرار حزمة المساعدات الخارجية.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر الأربعاء، على حزمة مساعدات مالية لحلفاء الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب على المساعدات البالغة 95 مليار دولار.

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