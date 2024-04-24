  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك

الأربعاء 24 أبريل 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويورك



نيويورك/سما/

قامت شرطة نيويورك بإبعاد أكثر من 100 متظاهر بينما كانوا يهتفون دعما لفلسطين بالقرب من منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين.

 

وتم اعتقال عدد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، من بينهم العديد من الناشطين في المنظمات اليهودية، بعد أن رفضوا فض الاحتجاج الذي أدى إلى عرقلة حركة المرور في غراند آرمي بلازا خلال الاحتجاج الذي أطلق عليه اسم "سيدر في الشوارع"، وسيدر هو أحد طقوس عيد الفصح اليهودي.

وأظهرت لقطات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين كانوا إما واقفين أو جالسين في الشارع وأذرعهم مربوطة ببعضها البعض وهم يهتفون "وقف إطلاق النار الآن" و"فلتعيش غزة".

واعتقلت السلطات حشود المتظاهرين واقتادتهم إلى حافلات هيئة النقل الحضرية MTA التي كانت تستخدم لنقلهم إلى الحجز.

عناصر من الشرطة يقتادون المتظاهرين إلى الحجز
 

ونشرت المجموعة المنظمة للاعتصام منشورا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "الآلاف من اليهود الأمريكيين مع (الصوت اليهودي من أجل السلام)، و(إذا لم يكن الآن)، و(اليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية) يعقدون احتفالا طارئا بمناسبة عيد الفصح، ويغلقون شوارع منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لمطالبته بالتوقف عن إرسال الأسلحة للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية".

-
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار يوم الثلاثاء لأوكرانيا وإسرائيل ولتايوان، مع إرسال الإجراء الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وقال شومر: "هذا أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ سنوات لحماية أمن أمريكا ومستقبل الديمقراطية".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : لدينا 30 ضابطاً إسرائيلياً والسنوار تفقد مناطق اشتباكات والتقي مقاتلي الحركة

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

من هي رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك التي وشت بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين؟

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-24_14-58-12

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

GL7fbp2WoAEHRSe

غالانت يزعم: نصف قادة حزب الله الميدانيين تمت تصفيتهم والفترة القادمة حاسمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية