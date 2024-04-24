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ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر

الأربعاء 24 أبريل 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر



القدس المحتلة/سما/

شن عضو الكنيست ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، هجوما حادا على مصر، زاعما أنها خرقت التفاهمات مع إسرائيل.


وادعى ليبرمان أن مصر سمحت لعدد كبير من مسلحي حماس بمن فيهم الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، بالخروج من معبر رفح لتلقي العلاج الطبي في سيناء.

وواصل ليبرمان هجموه على مصر على صفحته الرسمية بموقع X (تويتر سابقا) وادعى أن مصر تسمح بنقل حاويات سجائر إلى قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان أن مصر سمحت للمسلحين في غزة بالمرور عبر معبر رفح للعلاج فيه سيناء.

وكتب ليبرمان: "بالأمس، ربما بمناسبة عيد الفصح، نقلت مصر حاويات سجائر كاملة عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد سمحت مصر لعدد كبير من مسلحي النخبة بحركة حماس بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في 7 أكتوبر ليغادروا عبر معبر رفح برفقة مرافقين لهم لتلقي العلاج، في تناقض تام مع كل التفاهمات مع إسرائيل".

كما اتهم ليبرمان المستوى السياسي الإسرائيلي بغض النظر عما تفعله مصر، قائلا: "آمل أن يتم العثور على مسؤول إسرائيلي كبير يتمتع بالشجاعة ليوضح لمصر بطريقة جديدة وغير غامضة أن اللعبة المزدوجة التي يلعبونها غير مقبولة".

وختم حديثه قائلا: "حان الوقت لضبط النظام في معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفيا، وحتى هذه الأيام عبر الأنفاق الموجودة تحت المحور وحماس تواصل صناعة التهريب".

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