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غالانت: نصف قادة حزب الله الميدانيين تمت تصفيتهم والفترة القادمة حاسمة

الأربعاء 24 أبريل 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: نصف قادة حزب الله الميدانيين تمت تصفيتهم والفترة القادمة حاسمة



القدس المحتلة/سما/

ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، أن "حوالي نصف قادة حزب الله الميدانيين في جنوب لبنان تمت تصفيتهم، وإن الفترة القادمة ستكون حاسمة".


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غالانت زار القيادة الشمالية، حيث جرت مناقشة عملياتية مع قائد القيادة اللواء أوري غوردين، وضباط الاستخبارات والعمليات والإطفاء.


وقال غالانت في ختام الاجتماع إنه "تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن العمل الهجومي، رغبة منهم في إيذاء مواطني إسرائيل. لقد تسببنا بمقتل نصفهم، ونصفهم الآخر  يختبئ ويترك جنوب لبنان أمام عملية الجيش الإسرائيلي". 

وأضاف غالانت أن "الهدف الرئيسي هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، والفترة المقبلة ستكون حاسمة".

وتزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بالطائرات المقاتلة والمدفعية نحو 40 هدفا لحزب الله خلال دقائق معدودة، في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، حسبما صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن من بين الأهداف تم الهجوم على مرافق التخزين والأسلحة والبنية التحتية للحزب.

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