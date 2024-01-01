إسرائيل تزعم: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على "نتساح يهودا"

غزة / سما /

زعمت اسرائيل أن الولايات المتحدة، أوقفت في الوقت الحالي، فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال' نيتساح يهودا" بسبب ارتكابها جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا قبل أيام يقضي بفرض عقوبات على تلك الوحدة في جيش الاحتلال التي عمادها من المستوطنين واليهود المتطرفين.

التقييم الحذر في تل ابيب، تقول يديعوت احرنوت "هو أنه في أعقاب الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الأميركيين من جميع أطياف الطيف السياسي لوقف فرض العقوبات على "نتساح يهودا أن تؤتي ثمارها ووقف العقوبات.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن "التقدير المعقول هو أننا سنكون قادرين على إقناع الأميركيين بعدم فرض هذه العقوبات". وقدر مسؤول إسرائيلي كبير أنه بالإضافة إلى النشاط السياسي الإسرائيلي، يبدو أن الأميركيين فوجئوا بردود الفعل القاسية في إسرائيل.

وشمل النشاط الإسرائيلي المكثف محادثتين أجراهما غالانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان - ووعد بأن إسرائيل ستتعاون مع الأمريكيين بشأن التهم المنسوبة إلى نتساح يهودا.