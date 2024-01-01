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ألمانيا تستأنف العمل مع "الأونروا" في غزة

الأربعاء 24 أبريل 2024 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تستأنف العمل مع "الأونروا" في غزة



برلين / سما /

أعلنت ألمانيا أنها تعتزم السير على خطى عدة دول أخرى في معاودة التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" بعد نشر مراجعة مستقلة لحيادها.

وقالت وزارتا الخارجية والمساعدات التنموية الألمانيتان في بيان مشترك إن توصيات المراجعة "يجب الآن تنفيذها على الفور".

ومن بين تلك التوصيات الرقابة الأقوى على قيادة "الأونروا"، والمشاركة الدولية الأكبر في دعم الوكالة الأممية أثناء تعاملها مع قضايا الحياد.

كما جاء في البيان الألماني أنه "على هذه الخلفية وبالتزامن مع هذه الإصلاحات، ستواصل الحكومة الألمانية قريبا التعاون مع الأونروا في غزة، كما فعلت بالفعل أستراليا وكندا والسويد واليابان، على سبيل المثال".

وقالت ألمانيا كذلك إنها تعتزم التشاور بشكل وثيق مع "أقرب شركائها الدوليين" بشأن توفير مزيد من التمويل للأونروا.

#ألمانيا #غزة #الأونروا

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