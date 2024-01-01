الحايك: نعمل على حصر الاضرار بالمواقع الاثرية في غزة

غزة / سما /

اكد وزير السياحة والاثار هاني الحايك اهمية العمل على حصر الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية في قطاع غزة، وذلك نتيجة العدوان الاسرائيلي.

حديث الوزير الحايك جاء خلال لقائه المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي فلسطين، وبحضور وكيل الوزارة صالح طوافشة وجهاد ياسين مدير عام المتاحف والتنقيبات، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم وضم كلاً من مركز حفظ التراث الثقافي ولجنة اعمار الخليل ومؤسسة التعاون ومؤسسة رواق.

وتحدث الحايك عن الازمة التي يمر بها قطاع السياحة وقطاع التراث الثقافي في فلسطين نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التعاون من هذه الازمة باقل خسائر ممكنة.

وأكد ضرورة العمل المشترك بين الجميع لخدمة فلسطين، فعملية حصر الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية و التاريخية بحاجة لتضافر الجهود بين الجميع من اجل اتمام عملية حصر الاضرار وتوثيقها.

وتحدث عن ضرورة وضع تصور واسس مشتركة يعمل عليها الجميع من اجل تكثيف العمل مع المانحيين الدوليين وحشد الدعم الدولي لاعادة اعمار تم تدميره من مواقع اثرية و تراثية، وبالعمل المشترك سننجح باعادة اعمار ما دمره الاحتلال والذي يستهدف كل ما هو فلسطيني على هذه الارض.

وقال الوزير الحايك: ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف وبشكل متعمد المواقع الاثرية والتاريخية في فلسطين وذلك لدورها الكبير في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، فاستهداف هذه المواقع يعني مسح جزء مهم من الهوية الوطنية الفلسطينية.

وبحث الاجتماع سبل تنسيق الجهود المشتركة لخدمة قطاع التراث الثقافي في فلسطين بالاضافة لسبل تذليل العقبات امام عملية حصر الاضرار التي لحقت بقطاع التراث الثقافي في قطاع غزة بالاضافة لبحث افضل السبل والاليات اللازم اتباعها للحفاظ على المباني التاريخية والاثرية في فلسطين.