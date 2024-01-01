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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثاني أيام "الفصح" اليهودي

الأربعاء 24 أبريل 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثاني أيام "الفصح" اليهودي



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ثاني أيام عيد "الفصح" اليهودي.وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة 35 مستوطنا، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم تحت حراسة عناصر شرطة الاحتلال.

وأفادت الأ

وقاف الإسلامية بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد "الفصح" اليهودي ارتفع إلى 532.

وشاركت مجموعات من المستوطنين بشعائر توراتية وبأداء طقوسا تلمودية في ساحات الحرم وقبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، تخللها تقديم شروحات عن "الهيكل المزعوم"ن قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وفرضت قوات الاحتلال تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

وتحولت القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث تم نشر أكثر من 3 آلاف من عناصر شرطة الاحتلال في جميع أنحاء المدنية، حيث نصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في الشوارع والطرق المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الفلسطينيين وفحصت هوياتهم وأغراضهم.

وكثفت "منظمات الهيكل" من دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى خلال "الفصح" الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء، ويستمر على مدار أسبوع.

وتسعى هذه المنظمات خلال أيام عيد الفصح إلى محاولة تنفيذ طقس ذبح قربان "الفصح" اليهودي داخل الأقصى أو نثر دم القربان في ساحات الحرم القدسي الشريف.

#عيد الفصح #المستوطنين #المسجد الأقصى

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