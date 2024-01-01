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بحجة الأعياد اليهودية- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

الأربعاء 24 أبريل 2024 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحجة الأعياد اليهودية- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي



الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وفتحته أمام المستوطنين اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، بحجة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين احتفالات المستعمرين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

يشار إلى أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.

#الأعياد اليهودية #الحرم الإبراهيمي

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