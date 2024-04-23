جيش الاحتلال يعدم فتاة شمال الخليل

الخليل / سما /

أعدم جيش الاحتلال ظهر اليوم، فتاة على الطريق الالتفافي 60 شمال مدينة الخليل.

وقال شاهد عيان ان جنود الاحتلال اعدموا فتاة فلسطينية على الطريق الالتفافي.

واضاف ، بان جنود الاحتلال اطلقوا عدة رصاصات من مسافة صفر باتجاه الفتاة التي سقطت على الارض مضرجة بدمائها.

وتابع: كنت بداخل سيارة اعبر الشارع، وشاهدت جنود الاحتلال يصوّبون بنادقهم باتجاه الفتاة التي كانت واقفة بثبات لم تتحرك و لم تقم بأي حركة مشبوهة، ومن ثم اطلق الجنود الرصاص عليها.

ولم تعرف هويتها حتى اللحظة، وادعى جيش الاحتلال بأن الفتاة كانت تحمل سكينا وحاولت تنفيذ عملية طعن.