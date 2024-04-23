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جيش الاحتلال يعدم فتاة شمال الخليل

الأربعاء 24 أبريل 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعدم فتاة شمال الخليل



الخليل / سما /

أعدم جيش الاحتلال ظهر اليوم، فتاة على الطريق الالتفافي 60 شمال مدينة الخليل.

وقال شاهد عيان ان جنود الاحتلال اعدموا فتاة فلسطينية على الطريق الالتفافي.

واضاف ، بان جنود الاحتلال اطلقوا عدة رصاصات من مسافة صفر باتجاه الفتاة التي سقطت على الارض مضرجة بدمائها.

وتابع: كنت بداخل سيارة اعبر الشارع، وشاهدت جنود الاحتلال يصوّبون بنادقهم باتجاه الفتاة التي كانت واقفة بثبات لم تتحرك و لم تقم بأي حركة مشبوهة، ومن ثم اطلق الجنود الرصاص عليها.

ولم تعرف هويتها حتى اللحظة، وادعى جيش الاحتلال بأن الفتاة كانت تحمل سكينا وحاولت تنفيذ عملية طعن.

#الاحتلال #دوار بيت عينون #الخليل

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