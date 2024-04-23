  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في اليوم 201 للحرب: نزوح سكان بيت لاهيا مجددا

الأربعاء 24 أبريل 2024 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في اليوم 201 للحرب: نزوح سكان بيت لاهيا مجددا



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٢ شهيدا و ٥٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤١٨٣ شهيدا و ٧٧١٤٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


وطلبت قوات الاحتلال من سكان بيت لاهيا مغادرة منازلهم نحو مدينة غزة ومخيم جباليا في رحلة نزوح جديدة.
ويقدر عدد من عاد لبيت لاهيا بنحو خمسين الف مواطن.


وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على البلدة الواقعة شمال غرب القطاع أدت لتدمير عدد كبير من المنازل ومسجد واستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد اخرى.
كما تعرضت بلدة بيت حانون المجاورة لقصف مدفعي عنيف.

واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة دردونة في مربع حي السلام شرقي جباليا.
وفي مدينة غزة استشهد مواطنان واصيب أعداد اخرى في قصف على منزل لعائلة شتيوي بحي الزيتون فيما اصيب عدد من المواطنين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع بحي الشجاعية.
ودمر جيش الاحتلال برج الرائد بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.


وسط القطاع


وارتقى اربعة شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط هايبر مول بمخيم النصيرات فيما وقعت إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال أرضاً زراعية بمنطقة ترانس البابا في بلدة الزوايدة.
وتعرض شرق مخيم البريج لقصف مدفعي.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط أبراج الصالحي في المخيم الجديد شمال النصيرات وغارتين على محيط وادي غزة شمال النصيرات.


جنوب القطاع


وفي خان يونس انتشلت طواقم الدفاع المدني الثلاثاء في محافظة خانيونس 51 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار من مجمع ناصر الطبي.
واكد الدفاع المدني انه تم التعرف على 30 جثة منهم والبقية مجهولين، ليصل إجمالي ما تم انتشاله حتى اليوم 324 شهيدا فيما انتشلت الطواقم تسعة شهداء من أماكن متفرقة بخانيونس.
وفي رفح استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة البحابصة في قصف استهدف منزلهم شرق رفح
والشهداء هم اب واثنين من أبنائه.

#فلسطين #بيت لاهيا

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يوجه رسالة ويفضح أكذوبة تحاول "إسرائيل" ترويجها في العالم (فيديو)

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

من هي رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك التي وشت بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين؟

جيش الاحتلال يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

الأخبار الرئيسية

اطلاق نار

جيش الاحتلال يعدم فتاة شمال الخليل

جامايكا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا

قيادي بحماس : لدينا 30 ضابطاً إسرائيلياً والسنوار تفقد مناطق اشتباكات والتقي مقاتلي الحركة

photo_2024-04-23_20-08-18

بلينكن يعتزم زيارة السعودية مطلع الأسبوع المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية