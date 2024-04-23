في اليوم 201 للحرب: نزوح سكان بيت لاهيا مجددا

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٢ شهيدا و ٥٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤١٨٣ شهيدا و ٧٧١٤٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وطلبت قوات الاحتلال من سكان بيت لاهيا مغادرة منازلهم نحو مدينة غزة ومخيم جباليا في رحلة نزوح جديدة.

ويقدر عدد من عاد لبيت لاهيا بنحو خمسين الف مواطن.



وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على البلدة الواقعة شمال غرب القطاع أدت لتدمير عدد كبير من المنازل ومسجد واستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد اخرى.

كما تعرضت بلدة بيت حانون المجاورة لقصف مدفعي عنيف.

واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة دردونة في مربع حي السلام شرقي جباليا.

وفي مدينة غزة استشهد مواطنان واصيب أعداد اخرى في قصف على منزل لعائلة شتيوي بحي الزيتون فيما اصيب عدد من المواطنين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع بحي الشجاعية.

ودمر جيش الاحتلال برج الرائد بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.



وسط القطاع



وارتقى اربعة شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط هايبر مول بمخيم النصيرات فيما وقعت إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال أرضاً زراعية بمنطقة ترانس البابا في بلدة الزوايدة.

وتعرض شرق مخيم البريج لقصف مدفعي.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط أبراج الصالحي في المخيم الجديد شمال النصيرات وغارتين على محيط وادي غزة شمال النصيرات.



جنوب القطاع



وفي خان يونس انتشلت طواقم الدفاع المدني الثلاثاء في محافظة خانيونس 51 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار من مجمع ناصر الطبي.

واكد الدفاع المدني انه تم التعرف على 30 جثة منهم والبقية مجهولين، ليصل إجمالي ما تم انتشاله حتى اليوم 324 شهيدا فيما انتشلت الطواقم تسعة شهداء من أماكن متفرقة بخانيونس.

وفي رفح استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة البحابصة في قصف استهدف منزلهم شرق رفح

والشهداء هم اب واثنين من أبنائه.