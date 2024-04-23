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البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا



واشنطن/سما/

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستباشر "قريبا جدا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأكد أن "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة، مضيفا أنه "بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبا جدا".


يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدم بمشروع بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية في مارس الماضي، على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في القطاع وفي ظل نقص حاد في الأغذية والمساعدات الأخرى في غزة.

ويشمل المشروع بناء ميناء بحري عائم مؤقت يسمح للسفن الضخمة، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجما يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بناء هذا الميناء لن يتطلب وجود أي جندي أمريكي على الأرض في قطاع غزة، لكن العسكريين الأمريكيين سيكونون موجودين خلال بنائهم للميناء، وأن القوات الإسرائيلية ستضمن أمن عملية البناء.

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