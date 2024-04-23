انقطاع التيار الكهربائي في "كريات شمونة" جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنة كريات شمونة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.



وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مستوطنة كريات شمونة والمنطقة المحيطة بالشمال الإسرائيلي، بعد قصف منطقة مرغليوت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، سماع دوي صافرات الإنذار في مناطق الشمال ، خاصة في الجليل الغربي.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سُمع في منطقة الجليل الغربي دوي صافرات الإنذار، وسط تقارير تفيد بمقتل لبنانيين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، قال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء ‏يوم ‏الثلاثاء 23-04-‌‏2024 مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏



