ليبرمان منتقدا المسؤولين الإسرائيليين: إنه ليس عيد الحرية إنها الفوضى.. عودوا إلى بيوتكم

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، انتقادا لاذعا للمسؤولين الإسرائيليين بعد مرور 200 يوم على الحرب على غزة.

وقال أفيغدور ليبرمان في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم الثلاثاء: "بعد 200 يوم من اندلاع الحرب تم إطلاق 5 صواريخ على سديروت وصاروخين على زيكيم، يوم معركة حقيقي في الشمال مع إطلاق نار دون توقف، بما في ذلك إنذارات في عكا والكريوت".

وأضاف في تودينته "133 شخصا ما زالوا محتجزين لدى حماس، إنه ليس عيد الحرية، إنها الفوضى".

وأردف قائلا: "لقد حان الوقت لكي يتحمل قادة إسرائيل المسؤولية ويعودوا إلى بيوتهم".