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الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة

الأربعاء 24 أبريل 2024 02:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة



غزة/سما/

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن العثور على مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق.

وتواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ، انتشال جثامين شهداء من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.

وتمكنت الطواقم من انتشال جثامين 310 شهداء على الأقل، خلال عملها على مدار ثلاثة أيام، وتعود الجثامين لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت مصادر صحفية أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

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