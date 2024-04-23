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"الأغذية العالمي": نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

الأربعاء 24 أبريل 2024 02:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع



روما/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، أصبح "نصف سكان القطاع يعانون من الجوع".

وأوضح البرنامج الأممي في بيان مقتضب على منصة "إكس" أنه يقدم "المساعدات الغذائية الضرورية لأكثر من مليون شخص كل شهر (في قطاع غزة)، ويعمل على تشغيل النظم الغذائية التي توقفت عن العمل".

وأضاف: "بعد 200 يوم (من الحرب الإسرائيلية)، نصف سكان غزة يعانون الجوع".

وفي 20 نيسان/أبريل الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي وصول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط منذ بداية الشهر، مبينا أن العدد هو "نفس المعدل تقريبا في آذار/مارس، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير".

وشدد على أن تلك الكمية من المساعدات "مجرد قطرة في محيط الاحتياجات، وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار" في القطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات رسمية وأممية.

وتواصل إسرائيل عدوانها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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