قتيلان وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

الناصرة/سما/

قتل الشابان عمر سواعد وطاهر عكاوي، يبلغان 22 و35 عاما من العمر، وأصيب آخر (18 عاما) بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو داخل أراضي الـ48.

وأظهر توثيق مصور، وصول ملثمين مسلحين على متن دراجة نارية إلى أحد المحال ووقوع تبادل إطلاق نار في المكان، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للشابين، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما. ونقل المصاب بحالة خطيرة بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى المستشفى.

لاستكمال العلاج.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 59 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.