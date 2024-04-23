  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قتيلان وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو



الناصرة/سما/

 قتل الشابان عمر سواعد وطاهر عكاوي، يبلغان 22 و35 عاما من العمر، وأصيب آخر (18 عاما) بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو داخل أراضي الـ48.

وأظهر توثيق مصور، وصول ملثمين مسلحين على متن دراجة نارية إلى أحد المحال ووقوع تبادل إطلاق نار في المكان، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للشابين، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما. ونقل المصاب بحالة خطيرة بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى المستشفى.

لاستكمال العلاج.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 59 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

الأكثر قراءة اليوم

القانون الذي يغضب إسرائيل.. أمريكا بصدد تطبيق قانون "ليهي"

أبو عبيدة يوجه رسالة ويفضح أكذوبة تحاول "إسرائيل" ترويجها في العالم (فيديو)

جيش الاحتلال يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

"حماس" تدين محاولة أمريكا تحميلها مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

ضابط في الـ "C.I.A": المقاومة الفلسطينية فكرة بقدر ما هي مجموعة مادية وملموسة من الناس

بايدن يصف المظاهرات التضامنية مع غزة بـ”المعادية للسامية”

الأخبار الرئيسية

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

photo_2024-04-23_20-08-18

بلينكن يعتزم زيارة السعودية مطلع الأسبوع المقبل

قناة عبرية: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من واشنطن

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية