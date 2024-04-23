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السعودية تدين استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة دون رادع

الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة دون رادع



الرياض/سما/

 أدانت المملكة العربية السعودية، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

وجددت مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.

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