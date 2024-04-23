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قناة عبرية: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من واشنطن

الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من واشنطن



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "12" نقلا عن مصدر مطلع يوم الثلاثاء، إن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من البيت الأبيض.

وكانت قناة "12" قد قالت إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.

 

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل حصلت على معلومات ترجح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وكشفت عن عقد مكتب نتنياهو اجتماعا طارئا الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة وشارك في الاجتماع وزراء القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية وخبراء قانونيون.

وأكدت القناة العبرية أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إسرائيل بالتدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.

وفي مارس الماضي كتبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن تلك المخاوف قائلة إن الجيش الإسرائيلي "يستعد لمعركة ما بعد الحرب".

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