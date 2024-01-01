استشهاد سيدة وطفلة من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل في جنوب لبنان

بيروت/سما/

استشهدت مدنيتان من عائلة واحدة، إحداهما طفلة، في غارة إسرائيلية استهدفت الثلاثاء منزلاً في جنوب لبنان، وفق الدفاع المدني والإعلام الرسمي اللبناني، وذلك مع تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله.

تأتي الواقعة بعدما أعلن حزب الله في بيان الثلاثاء شنّ هجوم بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين في شمال اسرائيل “رداً” على استشهاد أحد مقاتليه بضربة اسرائيلية في جنوب لبنان في وقتٍ سابق، وسط تصعيد متواصل بين الطرفين.

وقال مصدر في الدفاع المدني في جنوب لبنان إن “سيدة تبلغ 56 عاماً قتلت مع طفلة (12 عاماً) من عائلتها” فيما تم نقل عدد من الإصابات من العائلة ذاتها الى المستشفى.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الحصيلة ذاتها، مشيرة إلى اصابة ستة اشخاص آخرين بجروح جراء “الغارة المعادية على منزل في حانين”.

وقالت الوكالة إن “المقاتلات الحربية المعادية نفذت” غارة على منزل “مؤلف من طابقين وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو -ارض ، ودمرته بالكامل”، موضحة ان المبنى كانت “تقطنه عائلة لم تغادر البلدة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية”.

وذكر الحزب في وقت سابق أنّه شنّ “هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية” على “مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة” عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك “رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان أن قواته “اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي” للبلاد.

وجاء استهداف حزب الله للمقرين الإسرائيليين بعد ساعات من ضربة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في منطقة عدلون في قضاء صور، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، ما أسفر عن استشهاد “مهندس في وحدة الدفاع الجوي في حزب الله”.

ونعى حزب الله إثر الضربة أحد عناصره “من سكان بلدة عدلون”، وقال إنه “ارتقى شهيداً على طريق القدس” وهي عبارة يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته أن إحدى طائراته قتلت عنصراً “بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في حزب الله في جنوب لبنان”، مضيفاً أنه كان “نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد اسرائيل”.

وأورد الجيش في البيان نفسه أنه قتل ليلاً مقاتلاً “من الوحدة الجوية في قوة الرضوان”، قوات النخبة في حزب الله.

وكان حزب الله نعى خلال الليل أحد مقاتليه، من دونه أن يورد تفاصيل اخرى.

وتعرّضت قرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مكثف خلال ساعات الليل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الله ليل الأحد عن إسقاط “طائرة مسيرة معادية” في جنوب لبنان من طراز “هرميس 450″، فيما أكد الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين سقوط مسيرة عائدة له في جنوب لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.

ومنذ اليوم الذي أعقب الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و”إسناداً لمقاومتها”. ويردّ جيش الاحتلال بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود وقياديين.