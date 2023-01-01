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أونروا: 200 يوم من الحرب على غزة خلفت دمارا بكل مكان

الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: 200 يوم من الحرب على غزة خلفت دمارا بكل مكان



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إن 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت "دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية" في القطاع.

المنظمة الأممية أوضحت في منشور على منصة "إكس" أنه "بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة".

وأضافت: "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75 بالمئة من السكان".

الأونروا قالت أيضا إن "الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام" الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من نصف عام.

وشددت المنظمة الأممية على أن "وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي" لإنقاذ سكان القطاع.

ومنذ 200 يوم، ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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