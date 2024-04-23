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مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمالي قطاع غزة (صورة)

الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمالي قطاع غزة (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء يوم الثلاثاء عن مقتل ضابط شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن "جنديا برتبة رقيب (احتياط) يبلغ من العمر 42 عاما، مقتفي أثر في لواء الشمال بفرقة غزة، قتل في معركة بشمالي القطاع".

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ونشرت "الدفاع الإسرائيلية" صورة للضابط على موقعها الرسمي.

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وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 606، بينهم 261 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطياته الرسمية المنشورة بموقعه الإلكتروني.

ووفق المعطيات، وصل عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاجتياح البري إلى 1584 بين 3295 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب.

وقبل نحو أسبوعين، انسحب الجيش من خان يونس جنوبي القطاع مخلفاً دمارا هائلا، وترتكز قواته حاليا في مناطق بوسط وشمالي القطاع.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات لليوم الـ200 من الحرب في قطاع غزة.

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