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خلال 3 أيام: انتشال جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس

الثلاثاء 23 أبريل 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 3 أيام: انتشال جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس



خانيونس/سما/
 انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، اليوم الثلاثاء، جثامين 35  شهيدا من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 
وقالت مصادر صحفية، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم 35 جثمانا، و210 جثامين أمس الأول، 73 جثمانا أمس الإثنين، من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 310 شهداء.
 
ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.
 
وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.
 
وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.
 
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 34183، والإصابات إلى 77143 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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