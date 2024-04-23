"الجامعة العربية" تبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال والفيتو الأميركي غدا الأربعاء

القاهرة/سما/

ررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، يوم غد الأربعاء، بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية حسام زكي، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع، لخطورة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.