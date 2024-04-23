  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الجامعة العربية" تبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال والفيتو الأميركي غدا الأربعاء

الثلاثاء 23 أبريل 2024 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجامعة العربية" تبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال والفيتو الأميركي غدا الأربعاء



القاهرة/سما/

ررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، يوم غد الأربعاء، بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث تداعيات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية حسام زكي، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع، لخطورة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

الأكثر قراءة اليوم

القانون الذي يغضب إسرائيل.. أمريكا بصدد تطبيق قانون "ليهي"

ساحة حرب حقيقية.. المقاومة تقنص جنود الاحتلال وتستهدف آلياته شمالي قطاع غزة

صور مروعة لأسرى أفرج الاحتلال عنهم من سجونه (شاهد)

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في "الممر الفاصل" بقطاع غزة

نيويورك تايمز: "إسرائيل" لا تستطيع تدمير حماس.. الحركة باقية فوق الأرض وتحتها

غالانت يوجه من بيت حانون رسالة لواشنطن بعد تهديدها بمعاقبة "نيتسح يهودا"

عشرات الصواريخ تمطر مقر قيادة لواء إسرائيلي شمال فلسطين (شاهد)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-23_17-15-55

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

photo_2024-04-23_16-50-49

جيش الاحتلال يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

200 يوم من الحرب على غزة.. زيادة في التحذيرات الإسرائيلية من “هزيمة تاريخية”

2.75364693

جيرمي كوربن: قادة بريطانيا اختاروا طريق الحرب وأشعلوا النيران في غزة بدلاً من إطفائها

أبو عبيدة يوجه رسالة ويفضح أكذوبة تحاول "إسرائيل" ترويجها في العالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية