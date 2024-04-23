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‏"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة

الثلاثاء 23 أبريل 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، استهدافه لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، وتجمعين ‏لجنود الجيش الإسرائيلي بحرش راميم وتلة الكرنتينا".


وقال "حزب الله" في بيان:‏ "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

وأوضح "حزب الله": "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكد في بيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما أضاف في بيان آخر: "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

#حزب الله

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