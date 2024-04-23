أردوغان: نتنياهو "هتلر العصر" وشركاؤه في الجريمة وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من المساءلة

أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "هتلر العصر"، مشيرا إلى أنه وشركاؤه في الجريمة وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من المساءلة.

وقال أردوغان على متن الطائرة خلال رحلة عودته من العراق: "هتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة وحلفاء إسرائيل، لن يفلتوا من المساءلة، سنواصل بذل قصارى جهدنا، للتوصل إلى حل في غزة، يمكن للآخرين تجاهل هذه القضية ونسيانها، لكن نحن ليست لدينا مقاربة من هذا القبيل".

وأضاف: "نحن مع إخواننا الفلسطينيين كالجسد الواحد، لا أحد يتوهم أننا ننام قريري العين وهم يتألمون".

وتابع: "سنواصل كشف الحقائق، والصدح علنا بجرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل، السيطرة على قطاع غزة، من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى".

وأكد أردوغان أن "إتاحة المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة، يجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مشيرا إلى أنه "يجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة، ولا بد من اتخاذ خطوات في هذا الإطار".

وتعليقا على ما يشاع حول احتمال خروج قادة حماس من قطر، قال أردوغان: "لا أعتقد بأن قطر ستتخذ مثل هذه الخطوة، إن ما يهم الآن ليس أين يوجد قادة حماس، بل الوضع في غزة، لم تصلني أية معلومات عن موقف قطر في هذه القضية، لم أسمع شيئا عن أن أمير قطر الشيخ تميم، سيقدم على خطوة تجاه هؤلاء الإخوة".

وختم أردوغان: "إن صدقه وموقفه تجاههم يقصد قادة حماس، هو دائما مثل أحد أفراد الأسرة، ولا أعتقد أن هذا الموقف سيتغير في المستقبل".