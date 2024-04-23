  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة يوجه رسالة ويفضح أكذوبة تحاول "إسرائيل" ترويجها في العالم

الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يوجه رسالة ويفضح أكذوبة تحاول "إسرائيل" ترويجها في العالم



غزة/سما/

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" في كلمة يوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وذكر أبو عبيدة خلال كلمة مصورة له: "من أكاذيب حكومة العدو محاولة إيهام العالم أنه قضى على كتائب القسام ولم يتبق إلا كتيبة رفح".

وأضاف أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل.

وأفاد في كلمته بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.

ووجه أبو عبيدة كلمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".

كما وجه الناطق باسم "كتائب القسام" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والسلطات في تل أبيب قال فيها إن "شاؤول وغولدين في قبضتنا منذ 10 سنوات مع هشام السيد و"منغستو"، ونحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد هو السيناريو الأوفر حظا أن يتحقق مع أبنائكم في غزة".

وصرح بأنه وبعد 200 يوم والمقاومة في غزة شامخة وراسخة كشموخ ورسوخ جبال فلسطين.

وأضاف: "سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا..  ستستمر ضرباتنا وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة."

وتابع: "شهد العالم بأس عناصرنا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات الجيش الإسرائيلي وإنما وقت انسحابه، ولم نوثق إلا النذر اليسير من ضربات عناصرنا.

وأردف:" ما أُهدر من دماء شعبنا لن يعوضه سوى انتزاع حقنا الطبيعي وتحقيق شروط المقاومة، مؤكدا: "لن نتنازل عن حقوق شعبنا وإنهاء الحرب وعودة النازحين."

وذكر أبو عبيدة أن تل أبيب تماطل في التوصل إلى صفقة للتبادل وتحاول عرقلة جهود الوسطاء في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مبينا أن الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور إسرائيل لكن الوقت ضيق والفرص قليلة.

وأكد أبو عبيدة أن "ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها."

ووجه أبو عبيدة التقدير لكل جهد عسكري وشعبي انضم إلى "طوفان الأقصى" مخصصا جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق.

ولفت أبو عبيدة إلى أن ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم.

وأضاف: " أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية ونحيي كل شبر من ضفتنا الحرة الأبية.

وتابع: "أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبياً وجماهيرياً وأكثرها إشغالاً لبال العدو هي الجماهير الأردنية العزيزة، وندعوها لتصعيد فعلها وإعلاء صوتها، فالأردن منّا ونحن منه.

وأشار أبو عبيدة إلى أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو، وقال: "مضى الزمن الذي يعربد فيه العدو بدون حساب".

وفي ختام حديثه أكد أبو عبيدة أن المقاومة ستظل أمينة على تضحيات شعبنا وتحمل آلامه وآماله.

الأكثر قراءة اليوم

القانون الذي يغضب إسرائيل.. أمريكا بصدد تطبيق قانون "ليهي"

ساحة حرب حقيقية.. المقاومة تقنص جنود الاحتلال وتستهدف آلياته شمالي قطاع غزة

صور مروعة لأسرى أفرج الاحتلال عنهم من سجونه (شاهد)

يديعوت: 6 قضايا عالقة تضع حكومة نتنياهو بمأزق

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في "الممر الفاصل" بقطاع غزة

نيويورك تايمز: "إسرائيل" لا تستطيع تدمير حماس.. الحركة باقية فوق الأرض وتحتها

غالانت يوجه من بيت حانون رسالة لواشنطن بعد تهديدها بمعاقبة "نيتسح يهودا"

الأخبار الرئيسية

200 يوم من الحرب على غزة.. زيادة في التحذيرات الإسرائيلية من “هزيمة تاريخية”

2.75364693

جيرمي كوربن: قادة بريطانيا اختاروا طريق الحرب وأشعلوا النيران في غزة بدلاً من إطفائها

حزب الله

حزب الله : نفذنا هجوما مركبا بمسيرات ضد مقر جولاني في عكا

قطر: ملتزمون بجهود الوساطة لكننا في مرحلة إعادة تقييم

أردوغان: لا أعتقد أن قيادة حماس ستغادر قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية