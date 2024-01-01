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شهيد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبي لبنان

الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبي لبنان



بيروت / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تكثيف قصفه الجوي والمدفعي مستهدفا عدة منازل في مناطق متفرقة جنوبي لبنان، أعلن حزب الله، الخميس، استهداف تجمعات ومواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب المنطقة الحدودية شمالي البلا

استشهد شخص، اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته مُسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة عدلون جنوبي لبنان، كما واصل جيش الاحتلال استهداف مواقع وبلدات حدودية في الجنوب اللبناني.

وأفادت تقارير محلية بأن مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة أبو الأسود - الزهراني في قضاء مدينة صيدا، جنوبي لبنان، وأكدت الوكالة الرسمية اللبنانية أن الاستهداف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد شخص.

وادعت التقارير الإسرائيلية أن الشهيد هو "مسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله"، وذكرت أن اغتياله جاء ردا على إسقاط حزب الله، الإثنين، طائرة إسرائيلية مُسيرة كانت قد اخترقت الأجواء اللبنانية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات بعد منتصف الليل، على الجبور وجبل أبو راشد في قضاء جزين جنوب لبنان؛ كما شن الطيران الإسرائيلي، غارات متتالية مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأطرافها.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، تعرضت المنطقة الواقعة بين المحمودية وبلدة العيشية، لغارتين جويتين، فيما استهدفت غارة ثالثة مرتفعات الجبور عند أطراف جبل الريحان.

#لبنان #شهيد

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