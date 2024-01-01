"الإعلامي الحكومي" ينشر حصيلة 200 يوم من حرب الإبادة بغزة

غزة / سما /

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 200 على التوالي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال نفّذ 3,025 مجزرة، مشيرًا إلى أن 34,183 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 14,778 شهيداً من الأطفال، منهم 30 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة، و 9,752 شهيدة من النساء.

وجاءت أهم وآخر تلك التحديثات والإحصائيات كالتالي:

(200) يوم على حرب الإبادة الجماعية.

(3,025) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

(41,183) شهيداً ومفقوداً.

(34,183) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(14,778) شهيداً من الأطفال.

(30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

(9,752) شهيدة من النساء.

(485) شهيداً من الطواقم الطبية.

(67) شهيداً من الدفاع المدني.

(140) شهيداً من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ.

(77,143) مُصاباً.

(72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

(11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

(1,090,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

(8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

(5,000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

(20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(181) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(239) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(317) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

(75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

(32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

(126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

(30) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.