  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس بعثة الجامعة العربية: نعمل لضمان حصول فلسطين على عضوية بالأمم المتحدة

الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بعثة الجامعة العربية: نعمل لضمان حصول فلسطين على عضوية بالأمم المتحدة



القاهرة / سما /

أكد رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح، أن العمل جار لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

 

وقال عبد الفتاح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

 

وأضاف أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع "الفيتو" الأميركي، وتعنت دولة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

 

وأوضح عبد الفتاح أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

#الجامعة العربية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

شاهد: "القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

تقرير: جنود الاحتلال ينتظرون أوامر اجتياح رفح ومناطق أخرى لم يدخلوها برًا

"إسرائيل" قلقة من تمدد المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.. ونتنياهو يذكّر “بما حدث في الثلاثينيات”

مساعي إسرائيلية لتحريك المفاوضات مع حماس

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

الأخبار الرئيسية

هدنة

قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

هايلفي

إسرائيل تميل للخروج من المحور القطري وتتجه لهذه الدولة

الفصح اليهودي

عشرات الآلاف من المستوطنين يستبيحون الاقصى والبراق في ثالث ايام "الفصح اليهودي"

في اليوم 202 على الحرب في غزة: غارات ليلية على رفح

20240423212222reup-2024-04-23t212022z_1140774577_rc2jc7affsdq_rtrmadp_3_usa-election-biden.h-1-1-730x438

مظاهرات تضامنية مع غزة تطارد بايدن “المنافق” إلى تامبا واعتقال عشرات الطلاب في تكساس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية