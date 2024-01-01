رام الله / سما /

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر شباط الماضي، مقارنة مع ذات الشهر عام 2023.

وقال الإحصاء في تقرير صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 120.4 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 82% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2024، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 21% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023.

أما الواردات السلعية، فانخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023، وبلغت قيمتها 480.9 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة 22% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2024،كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 27% مقارنة مع شهر شباط من عام 2023.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 27% خلال شهر شباط من عام 2024 مقارنة مع شهر شباط من عام 2023، وبلغت قيمة العجز 360.5 مليون دولار أميركي.