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رشقة صاروخية من شمال القطاع باتجاه سديروت

الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رشقة صاروخية من شمال القطاع باتجاه سديروت



غزة / سما /

بعد 200 يوم من الحرب على غزة، لا تزال المقاومة تطلق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن المحيطة بالقطاع. فقد اعلنت اذاعة جيش الاحتلال ان اربعة صواريخ أطلقت باتجاه سديروت من شمال قطاع غزة.

وقالت بلدية سديروت إن أربعة صواريخ أطلقت على المدينة، وإن مستودعا لأحد المنازل أصيب بإطلاق النار واشتعلت فيه النيران. كما جاء في إعلان البلدية أن قوات الإطفاء والإنقاذ متواجدة في المكان، ولم تقع إصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال ان القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة إطلاق الصواريخ الأربعة باتجاه سديروت والمنطقة المحيطة بها.

#سديروت #الحرب #غزة

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