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حالة الطقس: اجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة

الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، حيث يكون الجو شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا، ويكون مغبرًا أحيانًا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئا نسبيا فوق معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يتعمق تأثير الأجواء الخماسينية، لذا يكون الجو جافا وشديد الحرارة ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، تستمر الأحوال الخماسينية، لذا يكون الجو جافا وشديد الحرارة ومغبرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وحارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية خلال الأجواء الخماسينية في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس: من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

#حالة الطقس

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