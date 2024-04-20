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الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة

الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و59 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ 200، بأنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 34 ألفًا و183 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفًا و143 إصابة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

#غزة #الاحتلال

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