تطورات اليوم الـ200 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٦ شهيد و ١٠٤ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤١٥١ شهيد و ٧٧٠٨٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتعرضت بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا لقصف جوي ومدفعي مكثف .

ودمرت طائرات الاحتلال منزلين في منطقة الشيماء ببيت لاهيا بالتزامن مع أحزمة نارية.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مراكز النزوح في بيت حانون وسط أنباء عن اشتباكات مسلحة هناك.

وفي مدينة غزة استشهد مواطن واصيب ثلاثة في قصف اسرائيلي لعمارة الصحابة قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

كما ارتقي عدد من الشهداء في قصف مكثف طال مركزا صحيا ومنزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وطال القصف الاسرائيلي شارع الثلاثيني وحي تل ألهوا جنوب مدينة غزة.

وسط القطاع

وكثفت إسرائيل من غاراتها وسط القطاع وشنت ثماني غارات على الاقل على مخيم البريج شملت مسجدا وثلاث منازل وأرض زراعية ونقطة شرطة خلفت ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى.

وشهدت مدينة دير البلح قصف مماثل ادى لاستشهاد طفل وشاب وعشرات المصابين.

وفي النصيرات دمر جيش الاحتلال منزلاً لعائلة ابو شاويش ما ادى لارتقاء شهيدين وعدة اصابات فيما تعرضت الأجزاء الشمالية من المخيم لقصف مدفعي امتد نحو قرية المغراقة.

وشن طيران الاحتلال غارة على وادي أبو رشيد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

جنوب القطاع

وفي خان يونس أعلن الدفاع المدني ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي بخانيونس إلى ٢٨٣ جثمان بعد انتشال ٧٣ جثة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ارضًا زراعية قرب دوار زعرب على الحدود المصرية الفلسطينية.