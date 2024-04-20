  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بوريل: استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة متواصلة ولا استقرار إذا استمرت الحرب

الثلاثاء 23 أبريل 2024 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة متواصلة ولا استقرار إذا استمرت الحرب



أمستردام/سما/

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب.


وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "الكارثة الإنسانية في غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب".

وأضافت أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني في اجتماع وزراء الخارجية المقبل لبحث التهدئة في غزة".

هذا ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي اليوم الاثنين العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وداعيا إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.


وقال البديوي في كلمة خلال منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي في لوكسمبورغ "ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".


وأضاف "نجدد الدعم لإقامة مؤتمر دولي بهدف مناقشة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".


كما حذر البديوي من التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أنه "بدأ يأخذ منحنى آخر ذي انعكاسات سلبية".


وتابع: "على الأطراف كافة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".


وتتواصل لليوم الـ 199 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستعد لوضع خطوط حمراء.. الإعلام العبري يتحدث عن تفاصيل عملية رفح

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

يديعوت: 6 قضايا عالقة تضع حكومة نتنياهو بمأزق

بعد حاليفا.. قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يقرر الاستقالة من منصبه

كاتب اسرائيلي: نتنياهو متعصب وخراب اسرائيل على يده

تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبيل استقالته

200 يوم على الحرب: "فشل خطير في وضع الأمن القومي الإسرائيلي"

الأخبار الرئيسية

10-730x438-1-730x438

"حماس" تدين محاولة أمريكا تحميلها مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

نيويورك تايمز: "إسرائيل" لا تستطيع تدمير حماس.. الحركة باقية فوق الأرض وتحتها

20240420162656reup-2024-04-20t162454z_1793749403_rc2jm1ait0o5_rtrmadp_3_usa-china-blinken.h-730x438

بلينكن ينفي ازدواجية المعايير الأمريكية في ما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان

ساحة حرب حقيقية.. المقاومة تقنص جنود الاحتلال وتستهدف آلياته شمالي قطاع غزة

photo_2024-04-22_19-30-24

عشرات الصواريخ تمطر مقر قيادة لواء إسرائيلي شمال فلسطين (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية