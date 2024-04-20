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بايدن يصف المظاهرات التضامنية مع غزة بـ”المعادية للسامية”

الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يصف المظاهرات التضامنية مع غزة بـ”المعادية للسامية”



واشنطن/سما/

 وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن المظاهرات التضامنية مع فلسطين في جامعة كولومبيا وجامعات أمريكية أخرى بأنها “معادية للسامية”.

وقال بايدن، الذي تفاخر مراراً بأنه صهيوني وتعهد بحماية إسرائيل، إنه  يدين “الاحتجاجات المعادية للسامية”.

وأضاف ” لهذا السبب قمت بإعداد برنامج للتعامل مع ذلك. كما أدين أولئك الذين لا يفهمون ما يجري مع الفلسطينيين وكيف يعيشون”.

 وسُئل بايدن عما إذا كان ينبغي لرئيسة جامعة كولومبيا أن تستقيل، فأجاب: “لا أعرف ذلك”.

وقبل تلقي أسئلة الصحافيين، كان بايدن يتحدث مع النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك)، وهي صوت صريح ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة وقالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وكان بايدن وأوكاسيو كورتيز معًا في فرجينيا لحضور حدث تغير المناخ بمناسبة يوم الأرض.

وتأتي تعليقات الرئيس في الوقت الذي يحتل فيه مئات الطلاب في جامعة كولومبيا وسط الحرم الجامعي احتجاجًا، ويتم اعتقال الطلاب، وتواجه رئيسة الجامعة مينوش شفيق دعوات للاستقالة.

ويطالب المتظاهرون، ومن بينهم طلاب يهود، بوقف إطلاق النار وإدارة بايدن بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وامتدت المظاهرات إلى جامعات أخرى ، بما في ذلك جامعة نيويورك، وجامعة ييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ونددت إدارة بايدن بالاحتجاجات يوم الأحد ووصفتها بأنها “معادية للسامية بشكل صارخ” وقالت إنها تشجع “الدعوات للعنف”.

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