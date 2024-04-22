ساحة حرب حقيقية.. المقاومة تقنص جنود الاحتلال وتستهدف آلياته شمالي قطاع غزة

غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ضمن ملحمة "طوفان الأقصى"، منذ نحو 200 يوم.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون، شمالي غزة.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت كتائب القسّام جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، فيما دكّت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة، بقذائف "الهاون".

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية بقذائف "الهاون"، شرقي بيت حانون.

وتشهد مناطق عدة شمال قطاع غزة، ااشتباكات عنيفة متواصلة منذ ساعات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ترافقت مع حركة نزوح جديدة.

وقال مراسل الأناضول المتواجد في الميدان إن مناطق عدة شمال القطاع تحولت إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية، حيث تشهد اشتباكات متواصلة منذ ساعات بين الفصائل والجيش الإسرائيلي.

وشملت الاشتباكات تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط معبر بيت حانون (إيرز)، دون أن يتسن على الفور معرفة الخسائر البشرية الناجمة عنها.

ولفت المراسل إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي أدى إلى حركة نزوح جديدة للفلسطينيين من بلدة بيت لاهيا نحو مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، وتحديداً في شرقي مخيم البريج، تمكّنت "شهداء الأقصى" من قصف تحشدات آليات "جيش" الاحتلال، بقذائف "الهاون" أيضاً.



وبينما تواصل المقاومة الفلسطينة عملياتها ضدّ قوات الاحتلال في غزة، أبلغ رئيس القيادة المركزية في "الجيش" الإسرائيلي رئيسَ الأركان أنّه سيتقاعد في آب/أغسطس المقبل، "كونه جزءاً من الأركان العامة التي فشلت في الـ7 من أكتوبر".

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، أهارون حاليفا، عزمه الاستقالة من منصبه، نظراً إلى مسؤوليته عن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، أمام الهجوم غير المسبوق الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال.

34151 شهيداً من جراء العدوان المتواصل

بالتوازي مع استمرار عمليات التصدي التي تقوم بها المقاومة، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 34151، والجرحى إلى 77084، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنّ الاحتلال ارتكب 6 مجازر بحقّ العائلات في غزة، مشيرةً إلى أنّ 54 شهيداً و104 جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية