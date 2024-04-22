  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في "الممر الفاصل" بقطاع غزة

الإثنين 22 أبريل 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في "الممر الفاصل" بقطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه وسط قطاع غزة ويفصل شماله عن جنوبه.

وقال الجيش، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال، التابعة للقيادة الجنوبية، أطلقت عملية في منطقة "ممر وسط" قطاع غزة.

ولم يوضح الجيش في بيانه تفاصيل بشأن هذه العملية، لكنه زعم أنها تأتي لـ"مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.​​​​​​​

الأكثر قراءة اليوم

لواء إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت منذ أكثر من 3 أشهر.. وحماس لم تُقوّض بل تُرمّم نفسها

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض ويرفض إجراء مداولات حول أهداف الحرب على غزة

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

مصر تستعد لوضع خطوط حمراء.. الإعلام العبري يتحدث عن تفاصيل عملية رفح

بعد حاليفا.. قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يقرر الاستقالة من منصبه

كاتب اسرائيلي: نتنياهو متعصب وخراب اسرائيل على يده

يديعوت: 6 قضايا عالقة تضع حكومة نتنياهو بمأزق

الأخبار الرئيسية

ساحة حرب حقيقية.. المقاومة تقنص جنود الاحتلال وتستهدف آلياته شمالي قطاع غزة

photo_2024-04-22_19-30-24

عشرات الصواريخ تمطر مقر قيادة لواء إسرائيلي شمال فلسطين (شاهد)

photo_2024-04-22_19-13-54

إعلام إسرائيلي: مشارك في "إخفاقات أكتوبر" يتصدر الترشيحات لقيادة الاستخبارات العسكرية

غالانت يوجه من بيت حانون رسالة لواشنطن بعد تهديدها بمعاقبة "نيتسح يهودا"

يديعوت: 6 قضايا عالقة تضع حكومة نتنياهو بمأزق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية