جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في "الممر الفاصل" بقطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه وسط قطاع غزة ويفصل شماله عن جنوبه.

وقال الجيش، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال، التابعة للقيادة الجنوبية، أطلقت عملية في منطقة "ممر وسط" قطاع غزة.

ولم يوضح الجيش في بيانه تفاصيل بشأن هذه العملية، لكنه زعم أنها تأتي لـ"مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.​​​​​​​