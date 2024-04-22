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عشرات الصواريخ تمطر مقر قيادة لواء لجيش الاحتلال شمال فلسطين (شاهد)

الإثنين 22 أبريل 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الصواريخ تمطر مقر قيادة لواء لجيش الاحتلال شمال فلسطين (شاهد)



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني، قصف مقر قيادة لواء لجيش الاحتلال، شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ، دعما للمقاومة الفلسطينية وردا على اعتداءات الاحتلال على البلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، إنه قصف مقر لواء المشاة الثالث، التابع للفرقة 91 بقاعدة عين زيتيم، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقالت وسائل إعلام عبرية وجيش الاحتلال، إن صافرات إنذار دوت في إصبع الجليل وصفد، ورصد إطلاق 35 صاروخا، سقط جزء كبير منها دون أن تعترضها القبة الحديدية.

وتظهر لقطات بثها مستوطنون شمال فلسطين المحتلة، انفجارات عنيفة، نتيجة السقوط المباشر للصواريخ في إحدى المناطق المستهدفة، وتصاعد أعمدة دخان كثيف نتيجة الانفجارات.

وجاء الاستهداف عشية عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ اليوم ويستمر لثمانية أيام.

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