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عاموس يدلين: يجب على تل أبيب اتخاذ هذه القرارات لتطبيع العلاقات مع السعودية

الإثنين 22 أبريل 2024 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاموس يدلين: يجب على تل أبيب اتخاذ هذه القرارات لتطبيع العلاقات مع السعودية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يدلين، إنه يجب على تل أبيب عقد صفقة رهائن ووقف الحرب على غزة وشن حملة عسكرية على القطاع في وقت لاحق.


وأضاف عاموس يدلين أنه يجب على تل أبيب وقف القتال في الشمال وتقديم حل دبلوماسي.

وأردف قائلا "بعد ذلك وبناء على الخطوتين السابقتين يجب المضي قدما في عملية تطبيع العلاقات مع السعودية".

ودعا عاموس يدلين إلى إعادة تأهيل إسرائيل لأنها بحاجة ماسة لذلك على الساحة الدولية وعلى المستوى الداخلي.

وصرح بأن الحرب على غزة وبعد 6 شهور تسبب كل يوم ضررا لإسرائيل أكثر من الفائدة.

وأكد أن إسرائيل عاجزة عن استعادة المحتجزين في غزة وأنها انسحبت من خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهناك رفض أمريكي لعملية رفح، بالإضافة إلى أن المساعدات الإنسانية تتدفق والإسرائيليون في مواجهة مع الإيرانيين.

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