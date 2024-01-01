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غوتيريش يقبل توصيات مراجعة مستقلة لنشاط وكالة الأونروا

الإثنين 22 أبريل 2024 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يقبل توصيات مراجعة مستقلة لنشاط وكالة الأونروا



نيويورك/سما/

 قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن غوتيريش قبل بتوصيات مراجعة مستقلة لقدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ضمان الحياد والرد على ما قيل عن ارتكاب مخالفات.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان “اتفق (جوتيريش) مع المفوض العام (للوكالة) فيليب لازاريني على أن الأونروا، بدعم من الأمين العام، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات”.
وأضاف “للمضي قدما، فإن الأمين العام يناشد جميع الأطراف المعنية تقديم الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة”.
ومن المقرر أن تنشر المراجعة التي تتم بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في وقت لاحق اليوم الاثنين.
(رويترز)

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