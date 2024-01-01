صحة غزة: اجتياح رفح يقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية

غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، من تنفيذ إسرائيل تهديدات اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع، مما “يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي”.

وقالت الوزارة، في بيان: “نحذر من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية”.

وتابعت: “انهيار منظومة العمل الصحي سيعرض المئات من السكان لخطر الموت”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب تستعد لتوسيع “المنطقة الإنسانية” بغزة لتمتد من منطقة المواصي جنوبًا وعلى امتداد الشريط الساحلي حتى مشارف النصيرات وسط القطاع، تمهيدا لاجتياح رفح، في تحدٍ لتحذيرات دولية من خطورة ذلك على نحو 1.4 مليون نازح.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن المنطقة “ستتمكن من استيعاب نحو مليون نازح”.

وقالت إنه “أقيمت في هذا المكان 5 مستشفيات ميدانية بالإضافة إلى المشافي الثابتة العاملة في المنطقة”، وفق زعمها، علما أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة بسبب استهدافها المتعمّد منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 أشهر.