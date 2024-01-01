  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبيل استقالته

الإثنين 22 أبريل 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبيل استقالته



القدس المحتلة/سما/

أدلى رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون هاليفا، قبيل استقالته بتصريح مدو، قال فيه إن "الأسوأ ربما لم يأت بعد".


وعبر حسابه على منصة "إكس" كتب ميخائيل شيمش، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 العبرية إن "من الجدير ذكره أن الجنرال هاليفا، الذي سيتقاعد اليوم، هو نفس الجنرال الذي حذر قبل نحو أسبوعين من أن "الأسوأ ربما لم يأت بعد".


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الاثنين بأن اللواء هاليفا قرر الاستقالة من منصبه، بسبب فشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

جاء ذلك، رغم أن هاليفا كان أبلغ عائلات الجنود الأسرى في غزة أنه سيستقيل من منصبه بعد الحرب، بعدما أقر بذنبه قائلا: "نحن مسؤولون، نحن مذنبون.. سأعود إلى منزلي بعد الحرب"، مضيفا: "طالما جلست على هذا الكرسي، فأنا أضمن أن الأولوية للمختطفين".

وعقدت حكومة  الحرب الإسرائيلية جلسة ليل الأحد لبحث مسألة المختطفين بشكل حصري، بعدما المفاوضات إلى طريق مسدود.

ولفت "واينت" إلى أنه طرحت خلال النقاش أفكار خلاقة للخروج من المأزق"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان غاضبا وفق الموقع، وهاجم الحاضرين في بداية اللقاء على خلفية المزاعم بأنه يحبط أي صفقة قائلا إن "المعلومات الكاذبة تزرع اليأس في نفوس أهالي المختطفين"، وأضاف: "إذا كان أي شخص يبحث عن عناوين كاذبة، فلا داعي أن يتواجد هنا".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن أن المخاوف تتزايد في إسرائيل من أن حوالي 40 فقط من الرهائن الـ 133 المتبقين في أيدي حماس منذ 7 أكتوبر ما زالوا على قيد الحياة.

الأكثر قراءة اليوم

كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)

تعليق جديد من "حماس" عن استبدال الوساطة القطرية والمصرية بـ"تركية"

لواء إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت منذ أكثر من 3 أشهر.. وحماس لم تُقوّض بل تُرمّم نفسها

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض ويرفض إجراء مداولات حول أهداف الحرب على غزة

نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا

بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

20240422051158

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يقرر الاستقالة من منصبه

20231011203216anapicp-aa_ar_pho_gen-20231011232820-32377425-.h-730x438

صحة غزة: اجتياح رفح يقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية

6626671a4c59b746b504f1f4

عميد إسرائيلي: تصرفنا في غزة كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا

66262b2e42360436c5571b1d

مصر تستعد لوضع خطوط حمراء.. الإعلام العبري يتحدث عن تفاصيل عملية رفح

مواصي

جيش الاحتلال يقيم منطقة لمليون نازح تمهيداً لتوسيع الحرب على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية