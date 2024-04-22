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أبو الغيط لنتنياهو: "لا تختبر مصر ولا صلابة غرانيت أسوان" (فيديو)

الإثنين 22 أبريل 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط لنتنياهو: "لا تختبر مصر ولا صلابة غرانيت أسوان" (فيديو)



القاهرة/سما/

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وضع قوات إسرائيلية على الحدود مع مصر فهذا ليس في مصلحة السلام".

           

وأوضح أبو الغيط في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى: "لأن مستقبل السلام في المنطقة يتجاوز مصلحة رئيس حكومة في الاستمرار بالسلطة منعا من دخول السجن".

ووجه أبو الغيط رسالة لنتنياهو قائلا: "أنصح نتنياهو بأن لا يختبر مصر ولا يختبر صلابة غرانيت أسوان".

وأكمل أبو الغيط قائلا: "هناك جهود عربية متواصلة بشأن القضية الفلسطينية، وأهالي غزة لا يجدو

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