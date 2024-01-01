  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة إسرائيلية تجول في القاهرة وترصد جانبا من معيشة أهالي غزة النازحين

الإثنين 22 أبريل 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تجول في القاهرة وترصد جانبا من معيشة أهالي غزة النازحين



القدس المحتلة/سما/

أجرت هيئة البث الإسرائيلية عبر مراسلتها عدة حوارات صحفية مع عدد من سكان قطاع غزة الذين نزحوا من القطاع إلى مصر مؤخرا.


وقالت هيئة البث في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "النزوح.. حوار مع المحظوظين الذين تمكنوا من الخروج من قطاع غزة"، إن عشرات الآلاف من سكان غزة القطاع غادروا القطاع في الأشهر الأخيرة، وهم أولئك الذين يستطيعون دفع المبالغ الكبيرة اللازمة للقيام بذلك.

وتحدثت مراسلة هيئة البث نوريت يوحنان، مع ثلاثة من سكان القطاع داخل القاهرة واستمعت منهم إلى ما مروا به في الحرب.

وقالت يوحنان، إنه بعد مرور ستة أشهر على الحرب، أصبحت القاهرة ملجأ لسكان غزة الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، لافتة إلى أنها تحدثت مع ثلاثة ممن غادروا غزة، وجميعهم وصلوا إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية، بعد ستة أشهر في القطاع.

وقالت إحدى سكان حي الشجاعية التي جاءت إلى القاهرة مع زوجها وأطفالها الأربعة للمراسلة العبرية: "نحن هنا جسديا، لكن أفكارنا وقلوبنا في غزة، لقد غادرنا بدافع الضرورة، وليس طوعا".

وقالت يوحنان إن "سكان غزة الذين فروا إلى مصر يبحثون الآن عن عمل في مصر وإجراء مقابلات مع السلطات المصرية للحصول على تأشيرة إقامة من أجل الاستقرار في بلاد النيل".

وقال أحد سكان حي الرمال الذي غادر أيضا مؤخرا: "اضطررت إلى الخروج من القطاع بسبب الظروف القاسية التي مررنا بها مع زوجت وأولادي".

وأوضحت هيئة البث العبرية أن عشرات الغزيين يغادرون القطاع يوميا طوال الأشهر الأربعة الماضية، وقد وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف، قائلة: "أن أولئك الذين تحدثنا معهم هم المحظوظون، وأولئك الذين ليس لديهم خيار يبقون في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)

تعليق جديد من "حماس" عن استبدال الوساطة القطرية والمصرية بـ"تركية"

لواء إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت منذ أكثر من 3 أشهر.. وحماس لم تُقوّض بل تُرمّم نفسها

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض ويرفض إجراء مداولات حول أهداف الحرب على غزة

نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا

بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

20240422051158

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يقرر الاستقالة من منصبه

20231011203216anapicp-aa_ar_pho_gen-20231011232820-32377425-.h-730x438

صحة غزة: اجتياح رفح يقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية

6626671a4c59b746b504f1f4

عميد إسرائيلي: تصرفنا في غزة كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا

662641de4236040bc3048f77

تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبيل استقالته

66262b2e42360436c5571b1d

مصر تستعد لوضع خطوط حمراء.. الإعلام العبري يتحدث عن تفاصيل عملية رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية