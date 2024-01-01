فيديو: مشاهد توثق عملية الدهس في القدس

القدس المحتلة/سما/

في أول أيام عيد الفصح اليهودي، نفذ فلسطينيان عملية دهس غرب مدينة القدس، مستهدفين تجمعا صغيرا لعدد من المستوطنين بالقرب من كنيس يهودي في شارع تكليت مردخاي. وأظهر مقطع فيديوعملية ، الدهس، حيث صدم سائق السيارة تجمعا لمستوطنين، قبل أن يتوقف ويترجل مع شاب آخر، ويشهر سلاحا آليا من طراز "كارلو" محلي الصنع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 3 أشخاص جراء عملية الدهس غرب القدس.

وزعمت شرطة الاحتلال أن منفذي العملية هما الأسيران المحرران، حاتم القواسمة من أقارب الشهيد عبد الله القواسمي وخاله الشهيد البطل مجاهد الجعبري، ومعتز أبو غلمة عمه الشهيد جهاد أبو غلمة من الخلايا الأولى في كتائب القسام وخاله الشهيد مروان أبو رميلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من عائلة أبو غلمة بعد اقتحام منزلهم في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا والد الأسير حاتم القواسمة من الخليل الذي تتهمه بالمشاركة في تنفيذ العملية في القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شرطة الاحتلال عثرت على سلاح "كارلو" في أحد موقعي العملية، مشيرةً إلى أن منفّذي العملية في القدس كانوا مجهزين بفأس أيضًا.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي الدهس غربي القدس المحتلة.