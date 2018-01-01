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تقرير: "إسرائيل" ضربت إيران بصاروخ "الهيجان" الأسرع من الصوت

الإثنين 22 أبريل 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: "إسرائيل" ضربت إيران بصاروخ "الهيجان" الأسرع من الصوت



القدس المحتلة/سما/

ذكرت تقارير إسرائيلية أن الصاروخ المستخدم في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية، هو صاروخ جو أرض تم تطويره محليا ويطلق عليه اسم Rampage.

وفي تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) فإن الصاروخ الإسرائيلي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، تم التعرف عليه من صور الأضرار التي سببها الهجوم.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن صاروخ "الهيجان- Rampage" الذي يبلغ طوله 4.7 أمتار، يمكن أن يطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب اكتشافه واعتراضه باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية.

وتم تصميم الصاروخ الذي يزن أكثر من نصف طن وكشف عنه لأول مرة عام 2018، لاختراق وتدمير المناطق المحمية مثل المخابئ، وفقا لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IWI) وصناعات الفضاء الإسرائيلية الذين عملوا على تطويره.

والجمعة، أعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد في وقت مبكر، بينما تحدث مسؤولون أمريكيون كبار عن "هجوم إسرائيلي" ردا على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ شنتها إيران على إسرائيل، جرت خلال وقت سابق من الشهر الحالي.

ولم تقر إسرائيل رسميا بأنها ضربت إيران، فيما قلل المسؤولون الإيرانيون من هذا الهجوم، وقال أحدهم إن "3 طائرات صغيرة بدون طيار فقط – وليس صواريخ – شاركت في الهجوم على أصفهان".

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